На лівому березі Херсонщини почалося тотальне пограбування місцевих, – Хлань

Росіяни відбирають майно людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій та не повернулися. Фактично там просто грабують місцевих жителів.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що окупанти називають це "націоналізацією". Там вже розповсюджують списки будинків та квартир, які вони вважають "бєзхазяйними".

До теми Вибухи чутно цілодобово: росіяни посилено скидають КАБи по правобережжю Херсонщини

У цьому їм допомагають гауляйтери та інші колаборанти. Щоб захистити своє майно, людина має взяти російський паспорт та отримати відповідні "документи".

Люди виїхали за межі тимчасово окупованих територій. І росіяни намагаються "націоналізувати" їхні квартири, будинки тощо. Там вже попередили, що упродовж місяця власник має прибути власних з російським паспортом та документами, які підтверджують право на власність,

– сказав Хлань.

Якщо цього не відбудеться, то окупанти забирають квартиру собі. Туди можуть заселити інших загарбників.

Така ж сама ситуація і з підприємствами

Як наголосив Хлань, те саме стосується підприємців, які залишили техніку на тимчасово окупованих територіях. На початку повномасштабного вторгнення росіяни випускали лише вантажівки. Різна сільськогосподарська техніка одразу була заблокована.

Зараз окупанти все це відбирають. Вони створили штрафмайданчики, куди звозять майно компаній, які не пройшли "перереєстрацію". Згодом цю техніку розподіляють між компаніями, які погодилися працювати за російським законодавством.

Тобто на сьогодні на тимчасово окупованих територіях відбувається тотальне пограбування місцевих, які залишили окуповану територію; не отримали російський паспорт та не погодилися співпрацювати з окупантами,

– зауважив Хлань.

Ситуація на Херсонщині: коротко