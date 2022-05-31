Хлопчик Альоша та рекордна георгіївська стрічка: російська пропаганда пробиває дно

Україна продовжує викривати брехливу російську пропаганду. Загарбники знайшли нову фігуру для створення міфу – хлопчика Альошу.

Про це розповів журналіст Сергій Лещенко, передає 24 канал. Росіяни говорять, що хлопчик з квітами біг зустрічати їхні танки, які по території Бєлгородської області їдуть в Україну.

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"Цей хлопець стає для Росії ключовим активом пропагандистських дій. Зокрема, Альоша не просто герой обгорток шоколаду, а його навіть взяли в ряди так званої "Юнармії", – сказав Лещенко.

Хочуть гуманізувати війну

Журналіст зазначив, що російські вбивці таким чином намагаються знайти гуманніше обличчя для своєї "військової операції", бо їм не вдалося використати образ бабусі, яка з червоним прапором зустрічала окупантів. Потім вона зреклась цих дій і, навпаки, звинуватила Росію у руйнуванні своєї домівки.

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Епопея з георгіївською стрічкою

За словами Лещенка, продовженням дійства з Альошею стала гігантська за своїми розмірами георгіївська стрічка, яку виклали літерою Z. Журналіст наголошує на її масштабах, оскільки російські ЗМІ повідомляють, що довжина полотнища 300 метрів, а ширина 7, 5 метрів. На сьогодні це найбільша георгіївська стрічка у світі. Її розгорнули ті самі "юнармійці".

Це актив російської пропагандистської держави, який вони використовують в медіа, щоб надати цій війні дитяче обличчя. Ну, а масштаби, гігантоманія і георгіївська стрічка буквою Z лише вкотре наштовхують нас на аналогії з нацистською Німеччиною, де вчиняли аналогічні пропагандистські трюки,

– сказав Лещенко.

Росіяни поширюють пропаганду на окупованих територіях

У Херсоні росіяни поширюють пропагандистські білборди. Вони наводять абсурдні заяви, що нібито місто "споконвічно було територією Росії". Комунальники не вішають білборди, тому це роблять самі ж загарбники. На окремих зображеннях є напис та емблема провладної політичної партії рашистів "Единая Россия".

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