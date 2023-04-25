"Тату, я так скучив”: мережу зворушило відео розмови маленького хлопчика з батьком-воїном ЗСУ

Через російське вторгнення в Україну чимало українських дітей змушені місяцями не бачити своїх батьків. Поки тати-воїни боронять нашу землю, їхні найрідніші безмежно за ними сумують.

Зворушливе відео з'явилося у тіктоці. На оприлюднених кадрах хлопчик говорить з батьком телефоном і мужньо стримує сльози.

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Поки тато-військовий щось розповідає сину, по обличчю дитини течуть сльози, хоч він і намагається показати, що не плаче. Єдине, що сказала дитина, словами:

Тато, я так скучив.

Хлопчик сумує за татом-військовим: дивіться відео

Відео оприлюднила у тіктоці мама хлопчика. Відомо, що у цього захисника не один, а 2 сини. Відео розчулило мережу. Ось, що люди писали у коментарях:





Коментарі під зворушливим роликом / Скриншот 24 Каналу

Українські діти також наближають перемогу

Зауважимо, що українські діти – надзвичайно сильні і мужні. Так, раніше стало відомо, що 7-річна Іринка Васильєва з Рівного втратила батька на війні. Вона вирішила продовжити його справу у свій спосіб – почала виготовляти та продавати віночки, виторг спрямовуючи на потреби бійців.

Таким чином дівчинка купила для воїнів 4 автомобілі, тепловізори, Starlink, квадрокоптери і стала справжнім янголом-охоронцем для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ЗСУ, де власне служив тато Іринки.

Відомо, що тато Іринки загинув 27 березня 2022 року під час виконання службового завдання у селі Благодатне під Миколаєвом.