Співав гімн, поклавши руку на серце: маленький хлопчик з Краматорська розчулив мережу

У соцмережі завірусилося відео, на якому хлопчик співає гімн України, поклавши руку на серце. Як виявилося, маленького патріота звати Ярослав, йому усього 2 роки.

Українські діти ростуть справжніми патріотами – поважають свою культуру, мову та традиції. Так, у тренди тіктока потрапило відео, на якому маленький хлопчик завзято виконує гімн своєї країни, повідомляє 24 Канал.

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Співав гімн у супермаркеті

Хлопчик ходив з ріднею супермаркетом, коли почав звучати гімн. Маленький патріот відразу поклав руку на серце й почав підспівувати. Мама Ярослава Маруся зняла зворушливий момент на відео й опублікувала у соцмережі.

2-річний хлопчик потрапив у тренди. Відео зібрало більше сотні тисяч лайків та понад 700 тисяч переглядів.

Після того, як на адресу маленького патріота почали приходити сотні компліментів, мати зізналася, що вони родом з Краматорська. У коментарях під відео батькам дякують за гідне виховання маленького патріота. Інші жартують, що хлопчик змусив їх захотіти дітей:

Ось справжній Українець росте! Гарної тобі долі сонечко маленьке;

Приклад батьків, то найкраще виховання;

Це наша майбутнє, справжні патріоти України, дякую вам за таке виховання;

Як це мило, сонечко рости здоровим та щасливим;

До цього дня я не хотіла дітей.

Дивіться на відео, як маленький патріот виконує гімн у магазині

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