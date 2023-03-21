Співав гімн, поклавши руку на серце: маленький хлопчик з Краматорська розчулив мережу
У соцмережі завірусилося відео, на якому хлопчик співає гімн України, поклавши руку на серце. Як виявилося, маленького патріота звати Ярослав, йому усього 2 роки.
Українські діти ростуть справжніми патріотами – поважають свою культуру, мову та традиції. Так, у тренди тіктока потрапило відео, на якому маленький хлопчик завзято виконує гімн своєї країни, повідомляє 24 Канал.
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Співав гімн у супермаркеті
Хлопчик ходив з ріднею супермаркетом, коли почав звучати гімн. Маленький патріот відразу поклав руку на серце й почав підспівувати. Мама Ярослава Маруся зняла зворушливий момент на відео й опублікувала у соцмережі.
2-річний хлопчик потрапив у тренди. Відео зібрало більше сотні тисяч лайків та понад 700 тисяч переглядів.
Після того, як на адресу маленького патріота почали приходити сотні компліментів, мати зізналася, що вони родом з Краматорська. У коментарях під відео батькам дякують за гідне виховання маленького патріота. Інші жартують, що хлопчик змусив їх захотіти дітей:
- Ось справжній Українець росте! Гарної тобі долі сонечко маленьке;
- Приклад батьків, то найкраще виховання;
- Це наша майбутнє, справжні патріоти України, дякую вам за таке виховання;
- Як це мило, сонечко рости здоровим та щасливим;
- До цього дня я не хотіла дітей.
Дивіться на відео, як маленький патріот виконує гімн у магазині
Як українські діти допомагають армії
- Діти – гордість нації. З початком повномасштабного вторгнення на захист кордонів стали військовослужбовці, діти ж по-своєму підтримують бойовий дух, а також збирають донати на ЗСУ. Притула поділився, що лише в його фонд юні патріоти передали 6,2 мільйона гривень.
- У грудні 2022 року 9-річна дівчинка з Прилук відрізала пів метра своєї коси, щоб купити тактичну каску для військових, які воюють під Бахмутом. Дівчинка передала на армію 5 тисяч 300 гривень.
- 10-річна дівчинка Марійка з Умані, що у Черкаській області, передала свої заощадження на допомогу Збройним Силам України. Гроші дівчинка збирала декілька років. Вона віддала 120 тисяч гривень на авто для прикордонників.