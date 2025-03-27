В Іспанії знайшли тіло 13-річного хлопчика з України, – ЗМІ

13-річний українець пішов прогулятися і зник в іспанському місті Бадахос у неділю, 23 березня. Наступного дня поліція знайшла його тіло у парку.

Дитина разом із мамою переїхала до Іспанії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на el Diario.

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У поліції озвучили версію загибелі дитини

Мати хлопчика розповіла, що він вийшов з дому у центрі Бадахоса на прогулянку у неділю приблизно о 17:30.

Дитина не взяла із собою грошей, документів і навіть теплого одягу.

Відтоді жінка нічого знала про місцеперебування сина.

Згодом поліція Іспанії повідомила, що знайшла мертвого хлопчика у місцевому парку у понеділок близько 19:00.

Як зазначає видання 20minutos, розтин 13-річного українця не виявив доказів, що до смерті причетні інші особи.

Слідчі кажуть, що смерть настала внаслідок падіння – він нібито зістрибнув зі стіни культурної пам'ятки.