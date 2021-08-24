Хлопчик впав у кому: дитині стало зле у дитячому таборі на Херсонщині

У дитячому таборі на Херсонщині 12-річному Тимофію стало погано під час фізичного навантаження. У дитини почалися судоми.

Заступниця глави Запорізької ОДА Злата Некрасова розповіла, що хлопчик впав у глибоку кому. Тимофія під'єднали до апарату ШВЛ.

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Встановити діагноз наразі не вдалося. Лікарі роблять усе можливе, аби врятувати хлопчика.

Хороших новин, на жаль, нема

Станом на 24 серпня Некрасова повідомила, що хороших новин про стан Тимофія, на жаль, нема. Стан хлопчика тільки погіршується.

Тимофієві зробили КТ. Результат показав, що у хлопчика – двосторонній набряк мозку. Медики намагаються допомогти Тимофієві.

Ми віримо, ми сподіваємося, ми робимо все що від нас залежить. Зараз з мамою, бабусею, хрещеною мамою, все сидимо під дверима реанімації і молимо Бога про його порятунок,

– розповіла Некрасова.

На Львівщині отруїлись 17 дітей

На Львівщині у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace в Хирові отруїлися 17 дітей.

Усі вони опинилися на лікарняному ліжку.

Наймолодшому постраждалому – 5 років, найстаршому – 15.

Правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

Пост Злати Некрасової:

Дегальцев Тимофій 12 років, страшна подія на території Херсонської області, в дитячому піонерському таборі.

Дитині різко стало погано під час фізичного навантаження, забрала швидка без свідомості з судомами.

Зараз дитина у глибокій комі під ШВЛ.

Діагноз не встановлено.

Мама наполягає на терміновому транспортуванню в лікарню Запоріжжя.

З мамою і лікарями з учорашнього дня на телефонному зв'язку.

Лікарі нашої обласної лікарні повністю включені в процес допомоги дитині.

Наш реанімобіль може транспортувати хлопчика тільки по території нашої області.

Наразі мовиться про транспортування приватної швидкої на територію Запорізької області.

У лікарні група лікарів вже чекає Тимофія.

Тимофію, ми молимося за тебе.