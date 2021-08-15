Хлопчика, який загубився біля Говерли, знайшли живим: щемливе відео

У ДСНС повідомили, що 6-річного Олексія Стефанціва 15 серпня знайшли живим. Хлопчик заблукав 14 серпня поблизу Говерли.

Пресслужба ДСНС України повідомила, що хлопчика виявили волонтери о 19:27. Дитина перебуває у задовільному стані.

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За пошуками хлопчика стежила уся Україна. Дізнавшись, що пошукова операція була успішною, люди не стримують радощів та залишають багато коментарів у мережі. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Цілий день чекала цієї новини, дякувати Богу!";

"Молодці хто шукав і знайшов!";

"Це дуже добре! Хоробрий хлопчик!".

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Зникнення хлопчика на Говерлі: головне

Олексій зник під час сходження на Говерлу. Хлопчик у супроводі туристичної групи з 5 людей намагався підкорити найвищу вершину України.

Однак дитина відстала від дорослих поблизу Ворохти. Хлопчик заблукав.

Мама Олексія розповіла, що "бабуся час від часу кликала дитину, він вертався, потім знову підбігав, хотів догнати старшого брата".

Пошукову операцію розпочали відразу.

Олексія шукали 7 пошукових груп. До їхнього складу увійшли рятувальники з Прикарпаття, Закарпаття та військовослужбовці.

Текст публікації ДСНС

У Карпатах знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав

О 19:27 групою волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул знайдено хлопчика (2015 року народження) у задовільному стані, який заблукав 14 серпня на горі Говерла поблизу Ворохти.

Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Знайшли дитину на горі Велика Космецтка на відстані понад 2 кілометрів. Це на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають.