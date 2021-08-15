Хлопчика, який загубився біля Говерли, знайшли живим: щемливе відео
Джерело:фейсбук ДСНС України
У ДСНС повідомили, що 6-річного Олексія Стефанціва 15 серпня знайшли живим. Хлопчик заблукав 14 серпня поблизу Говерли.
Пресслужба ДСНС України повідомила, що хлопчика виявили волонтери о 19:27. Дитина перебуває у задовільному стані.
Зауважте Обмежити пересування неповнолітніх: у місті на Тернопільщині ввели комендантську годину
За пошуками хлопчика стежила уся Україна. Дізнавшись, що пошукова операція була успішною, люди не стримують радощів та залишають багато коментарів у мережі. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Цілий день чекала цієї новини, дякувати Богу!";
- "Молодці хто шукав і знайшов!";
- "Це дуже добре! Хоробрий хлопчик!".
Батьки вже зателефонували синові: дивіться відео
Зникнення хлопчика на Говерлі: головне
- Олексій зник під час сходження на Говерлу. Хлопчик у супроводі туристичної групи з 5 людей намагався підкорити найвищу вершину України.
- Однак дитина відстала від дорослих поблизу Ворохти. Хлопчик заблукав.
- Мама Олексія розповіла, що "бабуся час від часу кликала дитину, він вертався, потім знову підбігав, хотів догнати старшого брата".
- Пошукову операцію розпочали відразу.
- Олексія шукали 7 пошукових груп. До їхнього складу увійшли рятувальники з Прикарпаття, Закарпаття та військовослужбовці.
Текст публікації ДСНС
У Карпатах знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав
О 19:27 групою волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул знайдено хлопчика (2015 року народження) у задовільному стані, який заблукав 14 серпня на горі Говерла поблизу Ворохти.
Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Знайшли дитину на горі Велика Космецтка на відстані понад 2 кілометрів. Це на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають.