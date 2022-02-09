Хлопець з бомбами та без друзів, – ЗМІ дізналися, як Байден оцінює Путіна й інших лідерів

Американські журналісти розвідали, як президент США Джо Байден оцінює інших світових лідерів. Звісно, мовиться про непублічні висловлювання.

Тобто, відгуки Байдена, сказані у приватних розмовах. Зокрема, про канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і, звісно, президента Росії Володимира Путіна.

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Шольц – не Меркель, а Маркон – не де Голь: що каже Байден про інших політиків

Видання зі США з посиланням на людей, які чули висловлювання глави Білого дому Джо Байдена, переказало читачам, як саме американський президент оцінює інших глав держав.

Ці висловлювання, мовляв, сформовані на основі вражень, здобутих у процесі багатомісячної боротьби Байдена з розбіжностями серед союзників щодо питання протистояння загрозі Росії.

Отже, за словами (начебто) Джо Байдена:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц — це не Ангела Меркель.

— це не Ангела Меркель. Поведінка британського прем'єра Бориса Джонсона – бурхлива.

– бурхлива. Президент Франції Еммануель Макрон хоче бути Шарлем де Голлем.

Особливо цікавим є висловлювання Байдена про російського президента Володимира Путіна. Президент США його описав як "хлопця з ядерною зброєю і без друзів".

президент Путін, на відміну від Байдена, дозволяє собі куди серйозніші висловлювання, причому публічні.

Важливо знати: Джо Байден якраз зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

А тим часом президент Франції вперше відвідав Україну за 24 роки: нагадаємо у відео