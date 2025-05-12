На Одещині 20-річний мародер обікрав майже два десятки могил: його спіймали

У Подільському районі Одещини 20-річний хлопець крав речі з могил, аби потім здати їх на металолом. Молодику вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.

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Що відомо про мародерство на Одещині

Так, поліцейські отримали повідомлення про те, що на одному з кладовищ Любашівської селищної громади хтось обікрав поховання померлих. Всього зафіксували 19 фактів крадіжок металевих меморіальних табличок, які були закріплені на пам’ятниках, та деяких елементів із металевих огорож.

Правопорушником виявився 20-річний безробітний житель сусіднього села.

Молодик пояснив, що підшукував вироби з кольорового металу, щоб здати їх у пункт прийому брухту і заробити грошей. Частину викраденого зловмисник встиг реалізувати, а частину поліцейські вилучили з його домоволодіння. Речові докази долучені до матеріалів провадження,

– розповіли правоохоронці.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили юнаку про підозру в незаконному заволодінні предметами, що знаходяться на могилі, вчиненому з корисливих мотивів, зокрема повторно. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

До речі, кілька тижнів тому на Дніпропетровщині нетвереза жінка наїхала на кладовище. Постраждала одна з могил, де похований загиблий захисник України.