У Львові молодик вигукував "Свобода Росії": як він пояснив свою поведінку

У Львові очевидці розповіли, що у центрі міста хлопець вигукував "Слава Росії". Згодом він записав вибачення та сказав, що насправді викрикував "Свободу Росії та Білорусі".

З хлопцем поспілкувалися працівники поліції. Відповідне відео опублікував телеграм-канал ZAHIDWTF 24/7.

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"Просто не подумав своєю головою"

Очевидці стверджують, що 21-річний хлопець цілеспрямовано вигукував проросійські гасла у бік військового.

На місце прибули поліцейські. Їм молодик сказав, що "просто не подумав своєю головою" та "нікого не хотів образити".

Поліція провела з ним профілактичну бесіду, а також перевірила його телефон на наявність забороненого контенту.

У Львові молодик вигукував проросійські гасла: дивіться відео

Згодом молодик опублікував відео з вибаченнями за свої слова. У ньому він запевнив, що більше так говорити не буде.

Вибачення молодика: дивіться відео