На Рівненщині 4-річний хлопчик загинув унаслідок обвалу бетонного паркану

Малолітній хлопець загинув унаслідок обвалу бетонного паркану в селі Рівненської області. Про трагічний випадок правоохоронці дізналися 27 червня ввечері.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Рівненської області.

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На Рівненщині загинув хлопець

Співробітники поліції повідомили про загибель хлопця в селі Заболоття Вараського району Рівненської області, що сталося ввечері 27 червня. Вони попередньо встановили обставини загибелі хлопчика та пояснили, як відбулася трагічна подія.

4-річний варашівець разом із двома хлопчиками грався на подвір'ї приватного господарства поблизу паркану з бетонних блоків, коли в цей час два верхніх ряди обвалилися та впали на малолітнього,

– розповіли правоохоронці.

На вулиці також були батьки хлопчика, які негайно доставили сина до лікарні. На жаль, медики лише констатували смерть хлопчика. Інші діти не травмувалися.

Слідчі проводять досудове розслідування за умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. У рамках кримінального провадження співробітники поліції встановлюють усі обставини.