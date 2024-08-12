У П'ятихатках хлопець заліз у 6-метровий колодязь і не зміг вибратися самостійно

На Дніпропетровщині поліцейські допомогли 11-річному хлопчику вибратися з технічного колодязя. Зазначається, що його глибина сягає 6 метрів.

Налякана дитина міцно трималася за металевий прут, аби не впасти вниз. На щастя, неподалік були правоохоронці, які поспішили на допомогу.

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Хлопець заліз у технічний колодязь

У поліції розповіли, що подія мала місце у Кам’янському районі у місті П'ятихатки 9 серпня близько 13:30.

З цікавості хлопчина заліз у колодязь, але назад вибратися вже не зміг. Правоохоронці почули крики перехожих про допомогу та поспішили до дитини. На місці вони допомогли йому підтягнутися та витягнули на поверхню. Хлопець не постраждав і відбувся лише переляком,

– зазначають поліцейські.

Ювенальні поліцейські викликали батьків та провели з ними профілактичну бесіду.

Порятунок хлопця у місті П'ятихатки / фото Кам'янського управління поліції

Також правоохоронці звернулися до батьків з закликом бути свідомими та відповідальними. Вони нагадали, що безпека дітей залежить саме від дорослих.

"Ймовірність стати заручником непередбачуваних обставин настає для дитини саме у ті моменти, коли вона залишається без нагляду", – вказують охоронці закону.