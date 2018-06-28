18:11
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Хлопець Хлої Кардашян зробив дивний подарунок на день народження після зради: відео

1193 Читать новость на русском
Хлої Кардашян
Хлої Кардашян / Фото з відкритих джерел

27 червня молодшій сестрі знаменитої Кім Кардашян виповнилося 34 роки. Телезірка влаштувала сімейну вечірку, на яку запросила сестер, друзів і хлопця Трістана Томпсона

Про це Кім Кардашян розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: У музеї мадам Тюссо з’явилася воскова фігура звабливої Хлої Кардашян: фото

На честь дня народження сестри світська левиця Кім Кардашян попросила бойфренда Хлої розблокувати її в Instagram, що він і зробив. Зазначимо, що напередодні Трістан заблокував Кім після скандалу, що розгорівся з його зрадами. 

Дивіться відео, як Кім "натякнула" Трістану розблокувати її в Instagram:

 

Tristan unblocking Kim on Instagram

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap)

Також Кім розповіла, що подарувала сестрі сумку Balenciaga із зображенням доларових купюр, адже прізвисько Хлої – KhloeMoney.

Дивіться відео, як Кім привітала сестру Хлої:

 

Khloe’s Birthday Party

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap)

Нагадаємо, що в квітні Хлої Кардашян дізналась про зради Трістана Томпсона через фотографії папараці в ЗМІ. Тоді вона перебувала на 9 місяці вагітності і через жахливі новини у неї почались передчасні пологи.

Згодом стало відомо, що в момент народження дівчинки на ім’я Тру з Хлої перебував і її бойфренд-зрадник. Жінка вирішила не розривати стосунки з партнером заради їхнього первістка і через деякий час знову почала з ним з’являтись на публіці, через що, за повідомленнями інсайдерів, дуже цим переймалась.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
сьогодні, 18:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 119
День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
сьогодні, 17:35 День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
27
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сьогодні, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 695
Музей на Поштовій: боротьба триває
сьогодні, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 309
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сьогодні, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 821
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук