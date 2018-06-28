Хлопець Хлої Кардашян зробив дивний подарунок на день народження після зради: відео

27 червня молодшій сестрі знаменитої Кім Кардашян виповнилося 34 роки. Телезірка влаштувала сімейну вечірку, на яку запросила сестер, друзів і хлопця Трістана Томпсона

Про це Кім Кардашян розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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На честь дня народження сестри світська левиця Кім Кардашян попросила бойфренда Хлої розблокувати її в Instagram, що він і зробив. Зазначимо, що напередодні Трістан заблокував Кім після скандалу, що розгорівся з його зрадами.

Дивіться відео, як Кім "натякнула" Трістану розблокувати її в Instagram:

Також Кім розповіла, що подарувала сестрі сумку Balenciaga із зображенням доларових купюр, адже прізвисько Хлої – KhloeMoney.

Дивіться відео, як Кім привітала сестру Хлої:

Khloe’s Birthday Party Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap) 28 Чер 2018 р. о 12:15 PDT

Нагадаємо, що в квітні Хлої Кардашян дізналась про зради Трістана Томпсона через фотографії папараці в ЗМІ. Тоді вона перебувала на 9 місяці вагітності і через жахливі новини у неї почались передчасні пологи.



Згодом стало відомо, що в момент народження дівчинки на ім’я Тру з Хлої перебував і її бойфренд-зрадник. Жінка вирішила не розривати стосунки з партнером заради їхнього первістка і через деякий час знову почала з ним з’являтись на публіці, через що, за повідомленнями інсайдерів, дуже цим переймалась.