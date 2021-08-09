Хлопнув по сідницях: у Санкт-Петербурзі ймовірний злодій помер з переляку

У російському Санкт-Петербурзі ймовірний злодій намагався викрасти авто Mitsubishi Pajero 4. Власник машини підійшов до чоловіка, який був біля авто, та вдарив його по сідницях – від страху юнак помер на місці.

За попередніми даними юному підозрюваному було орієнтовно 20 років. Медики констатували смерть.

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Юнак помер від страху на місці злочину

У Василеостровському районі Санкт-Петербурга за дивних обставин загинув юнак. Місцевий житель розповів, що на його брелку від авто Mitsubishi Pajero 4 спрацювала сигналізація. Після чого чоловік вийшов на вулицю й помітив біля капота свого авто незнайомого молодика.

Чоловік підійшов до незнайомця зі спини і хлопнув його по сідницях. Після чого той впав і більше не ворушився,

– мовиться у повідомленні.

Чоловік викликав поліцію та повідомив про інцидент. Поліцейські, які приїхали на місце, зафіксували труп. Правоохоронці заявили, що чоловіку орієнтовно 20 років. Він був вдягнутий у все чорне.

Медики, які приїхали на місце – лише констатували смерть юнака. У нього не виявили ніяких тілесних ушкоджень, проте ознаків злому авто також не виявили.

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