Ударило струмом на даху вантажного вагона: у якому стані підлітки з Хмельницького

Увечері неділі, 11 травня, у Хмельницькому підлітки вилізли на дах вантажного вагона. Хлопців ударило струмом, вони отримали опіки різного ступеня важкості.

Про стан потерпілих розповіли в Хмельницькій обласній лікарні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Діти вже другу добу перебувають в опіковому відділенні.

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Що відомо про стан підлітків

На допомогу підліткам прибули рятувальники. Постраждалих діставали за допомогою висувної драбини.

Стан 14-річного пацієнта неважкий, у нього локальні опіки на кисті. Стан 15-річного потерпілого – важкий, він має приблизно 50% опіків на тулубі й кінцівках.

Нагадаємо, старшого хлопця раніше прооперували. Лікарі провели декомпресійну некротомію – втручання, що допомагає зняти тиск у тканинах і видалити мертві ділянки.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту відкрито кримінальне провадження.

До слова, напередодні в Бучі на дах електрички залізла 14-річна дівчина, її також вдарило струмом. Постраждалу госпіталізували. Ймовірно, вона зачепила головою дроти.