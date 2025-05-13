Ударило струмом на даху вантажного вагона: у якому стані підлітки з Хмельницького
- Підлітки з Хмельницького постраждали після удару струмом на даху вантажного вагона.
- 14-річний пацієнт має локальні опіки на кисті, а 15-річний – у важкому стані з 50% ураженнями на тулубі й кінцівках.
Увечері неділі, 11 травня, у Хмельницькому підлітки вилізли на дах вантажного вагона. Хлопців ударило струмом, вони отримали опіки різного ступеня важкості.
Про стан потерпілих розповіли в Хмельницькій обласній лікарні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Діти вже другу добу перебувають в опіковому відділенні.
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Що відомо про стан підлітків
На допомогу підліткам прибули рятувальники. Постраждалих діставали за допомогою висувної драбини.
Стан 14-річного пацієнта неважкий, у нього локальні опіки на кисті. Стан 15-річного потерпілого – важкий, він має приблизно 50% опіків на тулубі й кінцівках.
Нагадаємо, старшого хлопця раніше прооперували. Лікарі провели декомпресійну некротомію – втручання, що допомагає зняти тиск у тканинах і видалити мертві ділянки.
За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту відкрито кримінальне провадження.
До слова, напередодні в Бучі на дах електрички залізла 14-річна дівчина, її також вдарило струмом. Постраждалу госпіталізували. Ймовірно, вона зачепила головою дроти.