Трагічний інцидент на залізниці: в Одесі підлітка, який заліз на вагон, насмерть вдарило струмом

У неділю, 9 березня, в Одесі двоє неповнолітніх піднялися на потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один з юнаків загинув.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

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Підлітка насмерть вдарило струмом

Правоохоронці розповіли, що подія мала місце біля залізничної станції на Балтській дорозі. Підлітки піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом.

На жаль, один із них загинув, другому надається допомога,

– повідомили у поліції.

Станом на вечір повідомлялося, що на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, співробітники ДСНС, медики. Встановлюються всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Поліція також вкотре застерігає підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадує, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані.

Також там звернулися до дорослих з проханням контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки. "Пам'ятайте, що залізниця – не місце для розваг", – пише одеська поліція.