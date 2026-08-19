"Месій" вже є забагато, – офіцер ЗСУ припустив, що чекає на Хмару на новій посаді

Верховна Рада призначила Євгенія Хмару новим міністром оборони України. Водночас навколо його призначення виникло чимало дискусій, зокрема на тлі протестів і заяв колишнього очільника Міноборони Михайла Федорова.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що Хмара є хорошим у своїй справі, однак не варто очікувати від нього миттєвого розв'язання всіх проблем. Новому міністру доведеться зосередитися не лише на далекобійних ударах, а й на мобілізації, роботі ТЦК, забезпеченні резервів та пошуку ракет для систем Patriot.

Що може змінити Хмара?

Ткачук позитивно оцінює професійні якості нового міністра оборони. Важливим є рішення Хмари – частково зберегти команду його попередника. Все тому, що у відомстві працюють фахові люди, які можуть продовжити вже розпочаті процеси.

Щодо Євгенія Хмари – це високоякісний професійний генерал, топовий менеджер. Я не кажу, що він месія чи ідеальний. Ні, є хороший якісний фахівець. Є великі сподівання на те, що все вийде і все буде окей,

– зазначив він.

Водночас офіцер ЗСУ вважає, що відхід Федорова не повинен означати зупинку роботи, яку проводила його команда.

Крім того, він також спростував припущення, що Хмара зосередиться винятково на далекобійних ударах по Росії. Новий міністр має працювати значно ширше, а одним із ключових напрямків стане мобілізація.

Зверніть увагу! Верховна Рада призначила Євгенія Хмару новим міністром оборони України за поданням президента. Перед цим він звільнився з військової служби та отримав статус цивільної особи. Серед своїх головних цілей новий очільник відомства назвав підтримку фронту, розвиток військових технологій та удари по тиловій інфраструктурі Росії.

Офіцер ЗСУ прогнозує, що Росія може посилити мобілізаційні заходи наприкінці вересня. На цьому тлі Україна також має працювати над формуванням резервів.

Нам теж треба робити радикальні кроки, шукати варіанти, як забезпечити сьогодні ротації й резерви для наших підрозділів, знаходити особовий склад. Це дуже величезний виклик, і зараз треба цим зайнятися,

– наголосив Ткачук.

Він додав, що питання роботи ТЦК також буде одним із важливих для нового міністра. Хмара має разом із командувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим шукати рішення для ефективнішого комплектування війська.

Без Patriot Україні буде складно взимку

Ще одним критично важливим завданням Ткачук назвав забезпечення України ракетами для систем Patriot. За його словами, пошук перехоплювачів має відбуватися на всіх рівнях – від президента та його команди до Міністерства оборони й військового керівництва.

Офіцер ЗСУ зазначив, що Росія потенційно може застосовувати до 100 балістичних ракет на місяць. Відповідно, Україні потрібно мати значний запас ракет-перехоплювачів, аби ефективно протидіяти таким ударам.

Ідеально мати по дві ракети Patriot на одну російську ракету. Критично – по одній на одну. Тобто нам мінімум потрібно сто ракет на місяць до Patriot,

– пояснив він.

Україна намагається закуповувати необхідні ракети через партнерів, однак із цим є серйозні проблеми через обмеженість запасів. Зокрема, ситуація на Близькому Сході також впливає на доступність таких перехоплювачів.

Офіцер ЗСУ про виклики для Хмари: відео

Ми не можемо зайти в зиму без Patriot. Якщо зайдемо без них, буде величезна проблема, величезна біда,

– зазначив Ткачук.

Водночас він не вважає, що зміна міністра оборони має суттєво загальмувати роботу із західними партнерами. Під час політичної турбулентності відповідні процеси не зупинялися, а Федоров передав Хмарі свої плани та напрацювання.

Крім того, новий міністр матиме можливість познайомитися з партнерами під час наступного засідання "Рамштайну". Однак головна проблема полягає не в нових контактах, а саме у фізичній наявності ракет-перехоплювачів.

Важливо! На початку вересня 2026 року планується проведення 36-го засідання Контактної групи з оборони України. Цього разу партнери зберуться у форматі "Рамштайн" онлайн.