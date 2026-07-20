Хмара офіційно став виконувачем обов'язків міністра оборони: Кабмін опублікував розпорядження

Кабінет Міністрів офіційно оформив нове кадрове рішення щодо Євгенія Хмари. Від 20 липня він тимчасово виконуватиме обов'язки міністра оборони України.

Відповідне розпорядження №723 від 17 липня опублікували на урядовому порталі. Перед цим уряд окремим рішенням призначив Хмару заступником міністра оборони.

Як Хмара опинився в уряді?

17 липня президент Володимир Зеленський звільнив Хмару від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Напередодні Верховна Рада підтримала новий склад уряду, однак міністрів оборони та закордонних справ тоді ще не призначили. Президент не вніс свої кандидатури на ці посади, але окремо заявив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме саме Хмара.

Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України.

– писав тоді Зеленський.

За тією ж схемою уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Спершу його призначили першим заступником міністра, а вже потім поклали на нього обов'язки керівника МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після відставки Кабінету Міністрів 16 липня Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Також уряд визначився із тимчасовими виконувачами обов'язків міністра закордонних справ – Андрієм Сибігою.