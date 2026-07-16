Хмара точно знає, що потрібно Україні, – Зеленський

Володимир Зеленський пояснив своє рішення висунути кандидатуру Євгенія Хмари на пост тимчасового очільника міністерства оборони. За словами президента, генерал знає, що саме потрібно Україні.

Про це президент України сказав під час вечірнього звернення 16 липня.

Як Зеленський пояснив нове призначення Хмари?

Володимир Зеленський наголосив, що Міністерство оборони України продовжить усю роботу на підтримку бойових бригад. Президент запевнив, що план далекобійних санкцій військові виконують повністю.

"Сьогодні говорив про це з Мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами", – зазначив президент.

Український лідер також зауважив, що обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Зеленський нагадав, що генерал керував Центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ, який мав найбільш результативне знищення окупантів на фронті.

Саме "Альфа" завжди номер один у щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у частинах Сил оборони,

– пояснив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, у Хмари достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.

"Зараз ми обговорили із Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення", – резюмував глава держави.