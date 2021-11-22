Хмари накрили засніжені гори: захопливе фото морозного ранку на вершині Карпат

На карпатській горі Піп Іван Чорногірський зранку 22 листопада температура повітря опустилася до -6 градусів. Мороз та вітер утворили на вершині снігові фігури.

Зранку на горі було ясно. Вітер дух західний зі швидкістю 11 метрів на секунду.

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До речі, вже 23 листопада температура повітря на вершині опуститься ще нижче – до -11 градусів.



На горі Піп Іван сонячно та сніжно / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Напередодні у Карпатах випав метр снігу

20 листопада в українські гори завітала справжня зимова казка. На вершині Піп Іван випав метр снігу, а видимість становила лише 50 метрів. Місцеві мешканці ділилися у мережі захопливими фотографіями погоди. До речі, перший сніг у Карпатах випав ще у вересні.

19 листопада гірські траси Закарпаття замело так, що рятувальникам довелося розчищати дороги та обробляти їх спеціальними засобами від ожеледиці.

В Україну суне похолодання

Синоптик Ігор Кибальчич попередив, що з 23 листопада погода в Україні почне суттєво змінюватися. Місцями температура повітря опуститься до -10 градусів. У всіх регіонах, крім південних, прогнозують мокрий сніг та дощ.

Однак холоди триватимуть не довго. Вже з 26 листопада стовпчики термометрів підіймуться вгору.