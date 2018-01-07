Хмари над Трампом згущуються, але це не вплине на Україну, – експерт

Хмари над Трампом у США згущуються. Але це не повинно вплинути на Україну, яка сьогодні намагається вибудовувати діалог з американськими інституціями – Конгресом, Сенатом і не робити ставку на когось одного, як це було у випадку з Гіларі Клінтон на виборах президента США.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За словами експерта, розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США ведеться досить швидко, а частина прибічників президента США, як от колишній помічник Стівен Беннон, відмежовуються від нього. Але треба не забувати і відзначити, що Трамп надав летальну зброю Україні в досить вдалий момент.

Зараз у Росії починається президентська кампанія. І Путін хотів знову використати технологію тиску на Захід. Зокрема, розпочати штучне військове загострення на Донбасі, щоб потім ставити свої умови США, показуючи, що без Росії конфлікт не врегулювати. У США це зрозуміли і надали летальну зброю Україні. Тепер Путіну не вдасться використовувати танки,

– зауважив Микола Давидюк.

Нагадаємо, Роберт Мюллер призначений спеціальним прокурором у справі щодо потенційних зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією, має з'ясувати, чи не намагався чинний президент Америки перешкоджати правосуддю. Зокрема, екс-главі штабу Трампа Полу Манафорту висунули звинувачення за 12 пунктами, серед яких – змова проти США. Радник президента США з нацбезпеки заявив, що Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це. Втім, на початку січня Дональд Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах 2016 року і доручив це питання міністерству внутрішньої безпеки.