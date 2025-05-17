Укр Рус
24 Канал Новини України На Хмельниччині було чути звуки вибухів
17 травня, 10:05
1

На Хмельниччині було чути звуки вибухів

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Хмельницькій області зранку 17 травня пролунали вибухи, в регіоні були російські БпЛА.
  • Повітряну тривогу оголосили о 09:09, а перші повідомлення про вибухи з'явилися о 10:03.

У Хмельницькій області пролунали вибухи зранку у суботу, 17 травня. У регіоні Повітряні сили фіксували російські безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": тривога лунає на Київщині та наближається до Заходу 

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на території Хмельницької області оголосили орієнтовно о 09:09. Повітряні сили пізніше попередили про безпілотники, які зафіксували в регіону, південніше Старокостянтинова, вони рухалися на місто.

Вже о 10:03 з'явилися перші повідомлення про вибухи.

На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного, 
– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, уночі через "Шахеди" вибухи чули в Одеській області. За попередньою інформацією, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Наразі офіційної інформації про наслідки вибухів немає.