У Хмельницькій області пролунали вибухи зранку у суботу, 17 травня. У регіоні Повітряні сили фіксували російські безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на території Хмельницької області оголосили орієнтовно о 09:09. Повітряні сили пізніше попередили про безпілотники, які зафіксували в регіону, південніше Старокостянтинова, вони рухалися на місто.

Вже о 10:03 з'явилися перші повідомлення про вибухи.

На Хмельниччині було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, уночі через "Шахеди" вибухи чули в Одеській області. За попередньою інформацією, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Наразі офіційної інформації про наслідки вибухів немає.