На Хмельниччині чоловіка засудили за крадіжку чипсів та соку

20 грудня 2021 , 22:11
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Джерело:

Єдиний державний реєстр судових рішень

Нетішинський міський суд, що на Хмельниччині, виніс вирок через крадіжку. Зокрема чоловік вкрав з магазину банку соку та дві пачки чипсів.

Сума крадіжки становить менш ніж 100 гривень. Злочин чоловік здійснив посеред ночі у місті Нетішин, що на Хмельниччині. 

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Чоловіка засудили через дві пачки чипсів та банку соку

Досудове слідство встановило, що чоловік орієнтовно о 3:50 30 травня 2021 року прийшов у місцевий цілодобовий магазин, взяв:

  • сік об'ємом 0,95 літра;
  • дві пачки чипсів.

Далі чоловік із вказаними продуктами підійшов до каси магазину, щоб пересвідчитися у відсутності працівників та інших осіб. З метою крадіжки продуктів почав рухатися в напрямку виходу, однак в цей час його помітив охоронець магазину, який вимагав чоловіка зупинитись та розрахуватися.

Зловмисник почав тікати й охоронець не зумів його наздогнати. Згодом злочинця виявила поліція. Чоловік свою провину визнав. Його визнали винним за статтею про грабіж.

Своїми умисними протиправними діями чоловік заподіяв потерпілому "АТБ-маркет", матеріальну шкоду на загальну суму 97 гривень 20 копійок,
– мовиться у вироку суду.

Тож за крадіжку чоловіку призначили як покарання 120 годин громадських робіт.

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Автор: Діана Квасневська