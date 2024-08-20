На Хмельниччині прогриміли повторні вибухи

Окупанти вкотре тероризують українські міста. Так, вночі 20 серпня на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що там триває повітряна тривога пов'язана із рухом "Шахедів".

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Вибухи в Хмельницькій області

Близько першої години ночі в Хмельницькі області лунали сирени повітряної тривоги. Зазначимо, що через 18 хвилин в Повітряних силах повідомили про рух БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей.

Вже пів 2 ночі ПС попередили про "Шахеди" в північній частині Хмельницької області. Там додали, що курс ворожих дронів-камікадзе – західний.

Через пів години, а саме о 2:01, кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибуху в регіоні.

На Хмельниччині чути звуки вибухів,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 2:14 в області досі триває повітряна тривога.

Додамо, що в регіоні через годину знову було гучно. Так, кореспонденти Суспільного повідомили о 2:53, що на Хмельниччині знову лунали вибухи.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.