На Хмельниччині оголосили повітряну тривогу
28 лютого 2022 , 02:13Читать новость на русском
Джерело:Хмельницька міськрада
На Хмельниччині вночі завили сирени. Людей закликали терміново перейти в укриття.
Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Зауважимо, що сирени вили у місці не так давно – 27 лютого о 20:02.
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Зауважимо, що очевидці повідомили, що чули сирени і в Кам'янець-Подільському. На превеликий жаль, після вторгнення Росії в Україну сирени стали звучати дуже часто і практично у більшості регіонах.
Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч.
- Швидко одягнутися та одягти дітей.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
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