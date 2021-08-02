Може залишитись інвалідом: на Хмельниччині поліцейські жорстоко побили чоловіка

У Хмельницькій області поліцейські жорстоко побили 26-річного чоловіка. Унаслідок інциденту в постраждалого діагностували перелом основи черепа та розрив барабанної перетинки.

У районній лікарні допомогти не змогли та направили Олексія Самбора до Хмельницької обласної лікарні. Звідти він написав на поліцейських заяву, яку перенаправили до ДБР.

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Лікарі викинули на вулицю

Поліцейські почали тиснути на лікарів, і ті викинули хворого у такому стані із лікарні на четвертий день з формулюванням: "стан задовільний, хай лікується у районній лікарні",

– повідомив Артур Сторожук.

Варто зазначити, що з такими травмами пацієнт є нетранспортабельним в принципі. На вулиці 26-річний чоловік втратив свідомість.

Його доставили назад в обласну лікарню, але там відмовились приймати потерпілого.

Може залишитись інвалідом

Він поїхав власним коштом до Городка у районну лікарню, а там потрапив уже в критичному стані до реанімації, де наразі перебуває.

Коли про це дізнались хмельницькі "лікарі", вони терміново направили у Городок цілу делегацію, і вирішували, як витягнути тепер Олексія на цей бік, адже досі невідомо, чи виживе він, а якщо виживе, то точно відомо, що на все життя залишиться інвалідом,

– додав Артур Сторожук.

Печенога Вадим Вікторович (начальник Чемеровецького ВП)– очолював патруль поліцейських;

Дубинський Віктор Костянтинович (дільничий).

Артур Сторожук назвав імена поліцейських і лікарів, ймовірно, причетних до цього інциденту.

​Лікарі, які, ймовірно, відмовились надавати допомогу Олексію у Хмельницькій обласній лікарні:

Тернович Юрій Миронович (лікуючий лікар);

Левицький Василь Михайлович (зав відділенням).





На Хмельниччині поліцейські жорстоко побили чоловіка / Скриншот

Що кажуть про інцидент у ДБР

У коментарі 24 каналу в Державному бюро розслідувань поінформували, що наразі здійснюють досудове розслідування за фактом побиття затриманого поліцейськими Кам'янець-Подільського районного управління поліції.

За попередньою інформацією, 17 липня 2021 року близько 20:00 у селі П'ятничани Хмельницької області під час охорони громадського порядку здійснили адміністративне затримання чоловіка через розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді,

– зазначили у ДБР.

Правоохоронці додали: "За версією потерпілого, у процесі затримання, поліцейські нанесли йому тілесні ушкодження. Їхня тяжкість наразі встановлюється, а чоловік госпіталізований до лікарні".

Наразі слідчі проводять першочергові слідчі дії, а також триває пошук та допити свідків.

Попередня кваліфікація порушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

У поліції Хмельницької області відмовились коментувати цей інцидент, заявивши, що слідчий ДБР не давав їм жодних повноважень щодо цього питання.