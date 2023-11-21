Українців попередили, що в одній із західних областей України можливі перепади напруги в електромережах 22 – 23 листопада. Людей просять поставитися до цього з розумінням.

Відповідну заяву оприлюднили в Хмельницькобленерго. Там наголосили, що можливі тимчасові зміни параметрів напруги.

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У зв'язку із проведенням ремонтних робіт на високовольтному обладнанні ліній електропередачі та застосуванням резервної схеми розподілу електричної енергії, 22-23 листопада можливі тимчасові зміни параметрів напруги в електромережах,

– мовиться у повідомленні.

Зміни параметрів напруги можливі у Хмельницькому, а також на території таких громад:

Хмельницької;

Дунаєвецької;

Красилівської.

Людей просять поставитися з розумінням до цього. Наголошують, що роботи, які запланували провести, мають суттєво поліпшити надійність розподілу електричної енергії споживачам вказаних громад.

Чи зміниться ціна на електроенергію

Костянтин Ущаповський – керівник НКРЕКП – заявив, що до завершення осінньо-зимового періоду про жодне підвищення тарифів мовитися не може. Потрібні розрахунки, ймовірно, проведуть з 1 січня 2024 року.

"Думаю, ми будемо пропонувати якісь рішення, але вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення", – наголосив Ущаповський.

Українців закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел.