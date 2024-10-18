На Хмельниччині прогриміли вибухи

Російські війська атакують України дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, під удар потрапила й Хмельницька область.

Там прогриміли вибухи, про це повідомляють кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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На Хмельниччині лунають вибухи

Ще вчора, о 23:36 у Хмельницькій області пролунав сигнал повітряної тривоги через загрозу удару іранських дронів-камікадзе типу "Шахед", які Росія регулярно застосовує під час атак на Україну. Повітряні сили попереджали про загрозу.

Вже за годину там прогриміли вибухи, які чули містяни. Це підтвердили й кореспонденти Суспільного.

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога,

– йдеться у повідомленні.

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