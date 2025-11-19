Внаслідок цього вибухи пролунали на Хмельниччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Хмельницький.

Дивіться також Масована атака по Україні "Шахедами" та ракетами: де лунають вибухи

Що відомо про атаку на Хмельниччину?

О 5:43 Повітряні сили попереджали українців про рух ударних безпілотників на півночі/півдні Хмельниччини курсом на захід. Вже за кілька хвилин там було гучно.

Зверніть увагу! Оперативно про вибухи у різних регіонах та про наслідки ворожих дронових та ракетних ударів дізнавайтеся у нашому телеграм-каналі.