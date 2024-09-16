На Хмельниччині пролунали вибухи
Джерело:"Суспільне Хмельницький"
Росіяни у ніч на 16 вересня знову здійснюють атаку "Шахедами" на Україну. Деякі із БпЛА атакували Хмельниччину.
Опівночі 16 вересня в області було чутно звуки вибухів. Наразі там оголошена повітряна тривога.
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Хмельницьку область атакують російські "Шахеди"
Повітряна тривога на Хмельниччині була оголошена о 22:58 15 вересня.
"Хмельницька область – загроза застосування ударних БпЛА!" – повідомляли у Повітряних силах перед цим.
Згодом, о 23:23, стало відомо, що під загрозою атаки перебувала Шепетівка та Старокостянтинів. За менш ніж годину в області пролунали вибухи.
На Хмельниччині чутно звуки вибухів,
– писали о 00:06 кореспонденти Суспільного.
Про інші деталі вибухів та їх можливі наслідки наразі не повідомлялося.
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті