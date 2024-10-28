Вранці 28 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Російська атака "Шахедами" триває.

Звуки вибухів у Хмельницькій області чули близько 07:22. Про це повідомило Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Хмельниччині сьогодні 28 жовтня

Тривогу у Хмельницькій області оголосили ще о 01:50 28 жовтня. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".

Вранці на Хмельниччині пролунали вибухи. Станом на 07:49 офіційних коментарів місцевої влади ще не було.

Зауважимо, що російська атака ударними дронами на Україну триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.