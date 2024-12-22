На Хмельниччині пролунали вибухи

Пізно ввечері 22 грудня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА в регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Хмельниччину атакують дрони

О 20:57 у Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала ворожа атака ударними безпілотниками.

О 21:33 Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА фіксуються у північній частині Хмельниччини. Ударні дрони рухалися на Південь – у напрямку Старокостянтинова.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Близько 21:50 на Хмельниччині прогриміли вибухи. Наразі влада не повідомляла деталей щодо ворожої атаки. Ймовірно, вони з'являться після того, як мине загроза та пролунає відбій повітряної тривоги.

Інформація про руйнування, а також про жертв чи постраждалих наразі не надходила.

Наразі триває ворожа атака дронами. Небезпека існує на Півночі та Заході країни.

Гучно було й на Київщині

Ворог майже добу атакує Київську область. Від опівночі в регіоні вже 6 повітряна тривога, а вибухи лунали вже тричі.

Так, сили ППО збивали ворожі цілі. У КМВА попереджали, що ворог продовжує атакувати, тому в області працюють сили та засоби ППО.

Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки атаки на Київщині. Інформація про жертв та постраждалих також не надходила.

Зверніть увагу! 24 Канал закликає дотримуватися правил безпеки та проходити в укриття після сигналу повітряної тривоги. Не фільмуйте та не поширюйте інформацію про роботу сил ППО, їх розташування.

Росіяни атакують не лише "Шахедами", а й "дронами-приманками"

З осені 2024 року росіяни почали використовувати безпілотники-приманки для атак по Україні. Ці дрони імітують "Шахеди" та намагаються здолати систему ППО.

Зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських БпЛА, випущених по Україні. Такі дрони несуть надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу. Вона імітує боєголовку іранського дрона Shahed-136.

Як пояснив Юрій Ігнат, дешевші безпілотники намагаються заплутати українську протиповітряну оборону, адже українські захисники можуть збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку.