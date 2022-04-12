На Хмельниччині російська ракета втрапила в інфраструктурний об'єкт: сталася пожежа

В ніч на 12 квітня росіяни завдали ракетного удару по Хмельниччині – влучили в інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого сталася пожежа.

Удар стався під час нічної "повітряної тривоги". Про це 24 каналу повідомили джерела в Хмельницькій ОВА.

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Вночі під час "повітряної тривоги" відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області,

– повідомили в ОВА.

Внаслідок удару сталася пожежа, яку наразі ліквідували.

Також повідомляють, що жертв та постраждалих від атаки ворога – немає.

До слова, неспокійною ніч була й на Дніпропетровщині – російські загарбники завдали двох атаки з повітря по Синельниківському району.

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