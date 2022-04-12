На Хмельниччині російська ракета втрапила в інфраструктурний об'єкт: сталася пожежа
12 квітня 2022 , 09:08Читать новость на русском
В ніч на 12 квітня росіяни завдали ракетного удару по Хмельниччині – влучили в інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого сталася пожежа.
Удар стався під час нічної "повітряної тривоги". Про це 24 каналу повідомили джерела в Хмельницькій ОВА.
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Вночі під час "повітряної тривоги" відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області,
– повідомили в ОВА.
Внаслідок удару сталася пожежа, яку наразі ліквідували.
Також повідомляють, що жертв та постраждалих від атаки ворога – немає.
До слова, неспокійною ніч була й на Дніпропетровщині – російські загарбники завдали двох атаки з повітря по Синельниківському району.
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