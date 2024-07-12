На Хмельниччині сили ППО збивали ворожі цілі: чи є пошкодження

Ввечері у четвер, 11 липня, окупаційні війська атакували з повітря Хмельницьку область. Сили протиповітряної оборони збили 3 ворожі цілі.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Дивіться також Ворог атакував ракетами Старокостянтинів, на Хмельниччині чули вибухи

ППО збили 3 ворожі цілі на Хмельниччині

Ввечері 11 липня під час відбиття повітряної атаки, українські сили ППО збили 3 ворожі цілі противника на Хмельниччині. Про це очільник Хмельницької ОВА написав о 00:42 12 липня.

За словами глави місцевої ОВА Сергія Тюріна, пошкоджень немає. На щастя, постраждалих також немає.

"Дякую нашим Збройним Силам України!", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що близько 9 вечора 11 липня Повітряні сили попередили про 3 ракети у напрямку Старокостянтинова зі східного напрямку. Згодом у ЗМІ повідомили про те, що на Хмельниччині пролунала серія вибухів.

Після цього, приблизно о 21:01, моніторингові канали писали, що по ракетах вже "чисто". Проте на той момент все ще залишалася загроза по ударних БпЛА.

До слова, за даними Повітряних сил ЗСУ, рух ворожих "Шахедів" фіксували на межі Вінницької та Хмельницької областей о 02:27 12 липня. Зазначалося, що тоді курс безпілотників був західний.