На Хмельниччині сотні людей на колінах зустріли полеглого захисника Олександра Трояновського
13 березня 2022 , 04:12Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Волочиської міської ради
На Хмельниччині 12 березня сотні людей зустріли полеглого захисника Олександра Трояновського. Герой загинув під час артилерійського обстрілу.
Трояновський мав звання сержанта та був командиром гармати артилерійського взводу. Про смерть героя повідомили 10 березня.
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Сотні людей вийшли на вулиці Волочиська зустріти полеглого захисника Трояновського.
Україна шанує своїх героїв! Вічна слава,
– мовиться у повідомленні.
Українці зустрічають полеглого героя: дивіться відео