На Хмельниччині сталася жахлива ДТП: 3 автівки згоріли, є багато жертв

Поблизу села Веселівка, що в Хмельницькій області, вранці 15 травня сталася масштабна ДТП за участю 3 автомобілів. У результаті зіткнення усі машини спалахнули. Крім того, в аварії, ймовірно, загинули 4 людини.

Аварія трапилася 15 травня, приблизно о 07:00 на автодорозі Житомир – Чернівці, поблизу села Веселівка Хмельницького району.

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Деталі смертельної аварії

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo.

Причіп вантажівки перекинувся, притиснувши Mercedes та Opel.

У результаті зіткнення усі автівки зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події.

Є жертви ДТП

Працівники поліції вживають заходи зі встановлення осіб водіїв та можливих пасажирів автомобілів Mercedes та Opel, які загинули внаслідок ДТП.

За попередніми даними, жертвами аварії стали 4 людини.

Наразі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Водія вантажівки затримали, тривають слідчі дії.

Аварія сталася біля села Веселівка: дивіться карту