На Хмельниччині та у Тернополі – повітряна небезпека
3 березня 2022 , 08:33Читать новость на русском
На Хмельниччині та у Тернополі попередили про повітряну небезпеку. Усім варто пройти в укриття.
У Хмельницькому та Тернополі сирени лунають по кілька разів на добу. Регіони активно готуються до "прийому" ворога.
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У Хмельницькій області вже рили окопи
Раніше на Хмельниччині заявили, що ритимуть окопи, аби протистояти агресору. Відповідне рішення ухвалили після того, як ворог завдав удару по Старокостянтинові.