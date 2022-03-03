На Хмельниччині та у Тернополі – повітряна небезпека

На Хмельниччині та у Тернополі попередили про повітряну небезпеку. Усім варто пройти в укриття.

У Хмельницькому та Тернополі сирени лунають по кілька разів на добу. Регіони активно готуються до "прийому" ворога.

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У Хмельницькій області вже рили окопи

Раніше на Хмельниччині заявили, що ритимуть окопи, аби протистояти агресору. Відповідне рішення ухвалили після того, як ворог завдав удару по Старокостянтинові.

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