На Хмельниччині та Вінниччині – високий рівень забрудненості повітря: краще бути вдома

Погода в Україні сьогодні, 4 листопада, дуже туманна. А у деяких областях зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.

Підвищений рівень забрудненості повітря помічено на Вінниччині та Хмельниччині. Про це інформує 24 канал.

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В областях України підвищений рівень забрудненості повітря

У Вінниці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря. Станом на 10:00 на станції, яка розміщена на вулиці Стеценка 15, помічено рівень забрудненості, який шкідливий для чутливих груп людей.

Фахівці зазначають, що такий рівень забрудненості може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Окрім цього, також підвищений рівень забрудненості повітря зафіксовано у Хмельницькому. Станом на 10:30 на станціях по вулицях Повстанська, 51 та Володимирська, 79 зафіксовано шкідливий рівень для чутливих груп людей.

На 3 станціях моніторингу зафіксовано "помірний рівень" забрудненості.



У Хмельницькому забруднене повітря / Хмельницький LIVE

В Україні туманна погода

Погода в Україні у п'ятницю, 4 листопада, туманна та подекуди дощова. Так, туманна погода вночі та вранці охопила Захід та місцями Північ країни. На всій території України буде переважно північно-західний вітер до 5 – 10 метрів за секунду.

Київ опинився на 1 місці у світі, як місто з найзабрудненішим повітрям

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, повітря в Києві є найбільш забрудненим у світі. Його показник становить 187 одиниць, хоч норма – від 0 до 50.

Головним забруднювачем є частка РМ. Деякі з токсинів, які її утворюють, через дихання можуть потрапляти в кров і транспортуватися по всьому тілу, осідаючи в серці, мозку та інших органах.

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