На Хмельниччині зіткнулися три вантажівки: є постраждалі

У Хмельницькій області на трасі 16 грудня сталась потрійна ДТП із вантажівками. Водій Renault, який виїхав на зустрічну смугу руху, протаранив іншу вантажівку.

Ще одна фура із цистерною проїжджала повз аварію і з'їхала у кювет. Рятувальники витягали людей з вантажівок, бо машини під час аварії дуже зім'яло.

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Всі живі, але з травмами

Всі три водії, які постраждали у ДТП на щастя залишились живими. Водночас їх з численними переломами госпіталізували до районної лікарні.



Три вантажівки зіштовхнулись у ДТП на Хмельниччині / Фото Нацполіції

Правоохоронці стверджують, що водій, який спричинив аварію, п'яним не був. Він пояснив, що не зміг впоратись з керуванням на слизькій дорозі.



Загиблих в аварії немає, але водіїв забрали до лікарні із травмами / Фото Нацполіції

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16 грудня чергова нетвереза аварія сталася ввечері у Дніпровському районі Києва. П'яний чоловік влетів у припарковані машини та ледве не спричинив збиття жінки з коляскою.

Також 16 грудня на об'їзній дорозі Львова трапилася масштабна ДТП. біля села Зубра Там зіштовхнулися 2 вантажівки. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорозі.

У Дніпрі в ніч проти 16 грудня трапилася моторошна аварія. У ній загинула дівчина-пасажирка, якій було менше 20 років. Хлопця довелося вирізати з понівеченого авто спецзасобами. Він був без свідомості.

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