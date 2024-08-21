Хмельницька область чула вибухи

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи, це сталося вночі 21 серпня. Тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Загалом "червоними" станом на цей момент були майже всі українські області. Моніторингові спільноти нараховували у небі десятки дронів у різних регіонах.

Хронологія ночі У багатьох областях оголосили тривогу: які регіони червоні

Вибухи у Хмельницькій області: що відомо

У Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу вночі 21 серпня 2024 року через загрозу "Шахедів". Це сталося о 02:45. А о 03:40 місцеві онлайн-спільноти почали писати про звуки вибухів, які чує Хмельницький та область.

Загалом Повітряні сили інформували про рух ворожих ударних беспілотників у багатьох областях. Зокрема фіксували групи у Миколаївській області, на Вінниччині, Чернігівщині, на межі Чернігівської та Полтавської областей, у Київській області (місцева влада повідомляла про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні), на Сумщині й Полтавщині, а також на Харківщині.

Офіційної інформації про вибухи, влучання чи подібне станом на цей час немає.