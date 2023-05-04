Поховав онука-воїна та чекає з фронту дітей: щемлива історія хмельницького художника

Заслужений художник України, хмельничанин Іван Юрков втратив на фронті 20-річного онука Михайла. Нині батько та мати полеглого Героя боронять нашу державу на різних напрямках.

Іван Юрков все життя присвятив творчості. Зараз він відкрив пам’ятну експозицію дитячих робіт онука-Героя.

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Хмельницький художник розповів про загиблого 20-річного онука-воїна

Михайло – онук Івана – загинув на війні 6 березня 2023 року. Йому було лише 20 років.

Онук з дитинства мав хист до малювання. До 7 років він у селі жив, то надивився там на звірів усяких. Він казав, коли приїздив до нас: "Бабусю, в нас стільки звірів вдома". І він усе це малював, просто сидів тихенько і малював,

– розповів Іван Юрков.

18 робіт онука його дідусь до деталей передав емаллю і хлопчик схвалив їх. За словами Юркова, у майбутньому він бачив Михайла художником, однак той обрав ІТ.

Після року навчання у київському виші, Михайло вирішив боронити Україну та пішов до війська.

"Він займався дронами, запускав їх. Коли командир приїздив на похорони, то він казав, що Михайло – то наші очі були. Так сталося, що Михайла не стало", – зауважив Юрков.

Роботи онука і їхні копії його дідусь зберігав у творчій майстерні понад 10 років. На сьогодні він представив їх у Деражнянському історичному музеї.

Художник чекає своїх дітей з фронту

У 2014 році Іван Юрков почав малювати картини на воєнну тематику. Одну з них під назвою "На схід" він присвятив сину-художнику Сергію, який також вирішив захищати Україну. Чоловік пішов на фронт, аби бути ближче до сина Михайла.

Щось йому тяжко так було, син – там, на війні. То, каже, краще я піду і буду воювати, то буде мені легше, та й пішов добровольцем також,

– розповів Юрков.

Наразі батько та матір Михайла захищають нашу державу на різних напрямках. А Іван Юрков чекає з війни своїх дітей та наближає перемогу на мистецькому фронті.

Хмельницький художник поховав 20-річного онука-воїна та чекає дітей з фронту / фото Суспільне

Михайло Юрков загинув у Бахмуті

Відомо, що 10 березня хмельничани попрощалися з 20-річним воїном Михайлом Юрковим. Він загинув у Бахмуті під час виконання бойового завдання 6 березня.

Михайла Юркова поховали на Алеї Слави кладовища, що у мікрорайоні Ракове.