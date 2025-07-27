На Хмельниччині пролунали вибухи: область атакували ударні БпЛА

Уранці неділі, 27 липня, Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Повітряну тривогу там оголосили у всіх районах о 07:30. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про атаку 27 липня?

Про рух "Шахедів" мешканців Хмельниччини попередила завчасно. О 07:35 Повітряні сили ЗСУ писали про групи дронів на південному заході Вінниччини, що рухалися в напрямку області.

Окрім того, о 09:01 безпілотники вже були на сході Хмельниччини курсом на обласний центр. О 09:27 про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА інформували жителів Старокостянтинова.

Про вибухи кореспонденти Суспільного повідомили о 09:21.

Уже незабаром, о 09:41, на Хмельниччині оголосили відбій повітряної тривоги.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, уранці сили ППО також працювали в Київській області – рух російських дронів там зафіксували близько 06:56.