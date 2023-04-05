Квітнева хуртовина: Хмельницький замело снігом – фото та відео негоди

На другий місяць весни Хмельницький опинився у сніговій пастці: 5 квітня місто буквально засипало снігом. Опади в місті не припиняються від вчорашнього вечора.

Комунальники намагаються мінімізувати наслідки негоди: щоб запобігти колапсу усю ніч на дорогах та тротуарах працювала спецтехніка. Як повідомляють регіональні ЗМІ, задля безпеки руху комунальники вже висипали майже 200 тонн солі, інформує 24 Канал.

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Хмельницький засипало снігом у квітні

Містяни вражені такою "весняною" погодою, а ось комунальникам така аномальна погода додала чимало клопотів. Оскільки, як зазначають, попередньо активно прибирали Хмельницький від зимового бруду, тому більшість техніки переобладнали під весняні роботи.



Аномальна погода у Хмельницькому / Фото Сайт Є



5 квітня Хмельницький засипало снігом / Фото Є сайт



Комунальники намагаються впоратись із негодою / Фото Є сайт



Комунальні служби все ще продовжують ліквідовувати наслідки негоди / Фото Є сайт

Наслідки негоди

Водіїв попередили: на дорогах працює спецтехніка, проте через інтенсивний снігопад розчистити всі проблемні ділянки доріг неможливо. Відтак, водіям слід бути уважними й не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Втім, без дорожньо-транспортних пригод не минулось – через погані погодні умови у селі Суржа Кам'янець-Подільського району в снігу застрягла карета швидкої.



Рятувальники відбуксувати швидку / Фото ДСНС

Рятувальники за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували швидку на розчищену ділянку дорогу.

Більше фото снігопаду у Хмельницькому:

До слова, 5 квітня все ще сніжить, ближче до вечора на зміну снігу, за прогнозом синоптиків, прийде сильний дощ зі снігом. Температура повітря вранці -1, вдень 0, ввечері +1.