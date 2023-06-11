У Хмельницькому 3-річна дівчинка зачинилася вдома з увімкненою газовою плитою
11 червня 2023, 09:34Читать новость на русском
Джерело:ГУ ДСНС у Хмельницькій області
У Хмельницькому у квартирі з увімкненою газовою плитою зачинилася 3-річна дівчинка. На щастя, дитину вдалося звільнити.
Це сталося вранці 9 червня. Відповідний виклик у ДСНС надійшов від стурбованих батьків дівчинки, які просили про допомогу.
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У Хмельницькому врятували 3-річну дитину із зачиненої квартири
Так, батьки розповіли, що їхня маленька донечка зачинилася у квартирі. До того ж у цей момент на газовій плиті готувалася їжа.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спецінструментів зрізали захисну решітку з вікна, після чого потрапили у квартиру.
Спершу рятувальники перекрили вентилі газової плитки, після чого відчинили двері квартири з середини.
Як рятувальники дістали з квартири дитину: дивіться відеоВажливо! Рятувальники нагадали батькам, що безпека їхніх дітей – це цілком їх відповідальність.
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