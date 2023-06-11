У Хмельницькому 3-річна дівчинка зачинилася вдома з увімкненою газовою плитою

11 червня 2023, 09:34
Читать новость на русском

Джерело:

ГУ ДСНС у Хмельницькій області

У Хмельницькому у квартирі з увімкненою газовою плитою зачинилася 3-річна дівчинка. На щастя, дитину вдалося звільнити.

Це сталося вранці 9 червня. Відповідний виклик у ДСНС надійшов від стурбованих батьків дівчинки, які просили про допомогу.

Зверніть увагу У Львові 15-річна дівчина отруїлася чадним газом

У Хмельницькому врятували 3-річну дитину із зачиненої квартири

Так, батьки розповіли, що їхня маленька донечка зачинилася у квартирі. До того ж у цей момент на газовій плиті готувалася їжа.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спецінструментів зрізали захисну решітку з вікна, після чого потрапили у квартиру.

Спершу рятувальники перекрили вентилі газової плитки, після чого відчинили двері квартири з середини.

Як рятувальники дістали з квартири дитину: дивіться відео

Важливо! Рятувальники нагадали батькам, що безпека їхніх дітей – це цілком їх відповідальність.

Вибухи газу в Україні з моторошними наслідками

  • Нагадаємо, що раніше у Чернівцях внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння. Внаслідок цього травмувалися 4 осіб – 2 дорослих та 2 дітей.
  • Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізували.
  • У Нововолинську в одній з багатоповерхівок пролунав вибух. Причиною стали туристичні газові балони.
  • На Одещині чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
  • 14 листопада минулого року у Києві в одній з багатоповерхівок стався потужний вибух. Попередньо встановлено, що у квартирі від мережі заряджався портативний акумулятор, який вибухнув, спричинивши пожежу та значне пошкодження житла.

Автор: Софія Ковнір