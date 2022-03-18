У Хмельницькому обіцяють вилучати квартири за необґрунтоване завищення вартості оренди

Мер Хмельницького заявив, що до людей, які необґрунтовано завищують вартість оренди, застосують заходи відповідно до правового режиму воєнного стану. Зокрема квартири вилучатимуть на користь держави.

Відповідну заяву мер Хмельницького зробив ввечері 17 березня. Олександр Симчишин попередив власників квартир, що завищують ціни на оренду.

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Олександр Симчишин розповів, що є чимало випадків різкого стрибка вартості оренди квартир. Зокрема, квартира, яка коштувала 5 тисяч гривень за місяць чомусь почала коштувати 22 тисячі гривень.

Хтось вирішив заробити на війні і на тому величезному попиті від біженців із тих міст, які взяли на себе удар першими? Попереджаю всіх, що у випадку подібних речей будуть застосовуватися заходи відповідно до правового режиму воєнного стану,

– пояснив Симчишин.

Мер міста пояснив, що оприлюднюватимуть інформацію з адресами та прізвищами власників житла, які спекулюють із вартістю оренди.

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"Якщо ми будемо бачити правдивість такої інформації, я особисто буду звертатися до військової адміністрації, а вони мають на це повноваження, щоб вилучати таке майно на користь держави", – пообіцяв очільник міста.

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