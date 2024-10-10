Через побиття потрапив до лікарні: поліція порушила справу щодо бійки у гуртожитку Хмельницького

Першокурсника Вищого професійного училища у Хмельницькому було госпіталізовано до реанімації після того, як його побив інший студент. За цим фактом поліція порушила кримінальну справу.

Про це пише поліція Хмельниччини. Мати постраждалого каже, що в її сина систематично вимагали гроші.

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У Хмельницьку побили студента

Мати потерпілого 15-річного Дениса Мельника розповіла, що проблеми в сина почалися одразу з початку навчального року. У хлопця швидко закінчувалися кошти, та він не розповідав, у чому причина.

2 жовтня, близько опівночі, Денис вкотре зателефонував матері та просив гроші. Однак потім Денис не брав слухавки. Після лише надіслав повідомлення: "Мене побили, вимагають двісті гривень". Коли жінка не змогла додзвонитися до своєї дитини, то викликала поліцію.

Як виявилося, близько 23:00 у гуртожитку Дениса побив 17-річний студент.

Там ситуація яка була: він в нього вимагав ті гроші, а потім зненацька почав бити. У кімнаті були 5 чи 6 хлопців. Бив один. Хтось там хотів розборонити, той почав їм погрожувати: "Я з вами розберуся". Було велике відео, але вони його стерли, бо він погрожував. Скинули тільки коротке відео,

– розповіла мати підлітка.

Дениса шпиталізували в Хмельницьку міську дитячу лікарню. До 8 жовтня він перебував у реанімації. Наразі його перевели до хірургічного відділення.

"Йому не можна ні повертатися, ні рухатися тому, що є розрив селезінки, крововилив. На селезінці утворилася кіста, забій нирок, пішли зміни в легенях, є рідина в легенях, йому важко дихати. Ще голова побита. Він увесь був синій – голова, груди, струс головного мозку", – розповіла мама Дениса.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали. Розслідування триває, за результатами експертиз будуть розв’язувати питання повідомлення про підозру.