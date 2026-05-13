У Хмельницькому прогриміли вибухи: є поранені

Країна-агресорка продовжує терор українських міст. У середу, 13 травня, мешканці Хмельницького здигнулися від вибухів.

Про таке інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Хмельницькому?

Зазначимо, що на ранок 13 травня російські війська активізували атаку дронами типу "Шахед". Безпілотники великими групами прямують на міста України. Значною мірою дрони зосереджені в напрямку Заходу.

Про рух "Шахедів" з Вінничини на Хмельниччину у Повітряних силах ЗСУ написали о 10:51. Тривога в регіоні, зокрема в Хмельницькому й Кам'янець-Подільському районах, почала ширитися близько 10:46 – 11:07.

Про вибухи в місті повідомили вже об 11:21. Згодом, об 11:55 очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив інформацію про вибухи й зазначив, що ворожі дрони атакують регіон.

Він уточнив, що по російських цілях працюють сили ППО. Також наразі відомо про 2 травмованих.

Бережіть себе. Перебувайте в укриттях,

– написав Тюрін.

У нічний час Повітряні сили України відбивали масовану атаку російських безпілотників. Загалом Росія запустила 139 ударних дронів по території України, з яких українська протиповітряна оборона знищила 111.

Які ще міста України страждали від ударів окупантів останнім часом?

13 травня у Дніпрі під час повітряної тривоги було чутно вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про рух російських безпілотників у напрямку області. Вибухи гриміли й на Київщині.

Згодом тривога поширилася й на саму столицю – там теж лунали вибухи через атаку ворожих дронів. По ним відпрацьовували сили ППО.

Також на Житомирщині, у Малині, пролунали вибухи, після чого місцеві повідомляли про дим над містом. Наслідки атаки та можливі руйнування наразі уточнюються.

До того ж, ворожі війська здійснили атаку дронами по Одеській області. Внаслідок ударів були пошкоджені складські та господарські будівлі, виникли локальні загоряння, які згодом ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає.

А напередодні, 12 травня, окупанти вгатили по житловому будинку у Кривому Розі – там загинули люди, а серед постраждалих – немовля.