В Хмельницькому прогриміли вибухи

Росія продовжує свою чергову цинічну атаку на Україну. В Хмельницькому вранці 16 жовтня прогриміли вибухи.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку

О 7:24 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА курсом на Хмельницький з півдня.

Уже о 7:26 стало відомо про вибухи у місті.

Про можливі наслідки атаки наразі влада не повідомляла.

Важливо! Суворо дотримуйтеся правил безпеки та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Атака триває. Де летять російські цілі, можна слідкувати у хронології 24 Каналу.

Нагадаємо, що усю ніч та ранок вибухи лунали у Рівному. Гучно було також в інших західних містах, зокрема Івано-Франківську, Луцьку та Чорткові.