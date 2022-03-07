У Хмельницькому та Черкасах тривога: мешканцям негайно перейти в укриття

Близько 7:37 ранку 7 березня у Хмельницькій області почали лунати сирени, а о 7:41 у Черкаській області. Місцевим жителям радять негайно перейти в безпечне укриття.

Ввечері 6 березня у Хмельницькому декілька разів лунали тривожні сирени. Хоч все минулося, це не означає, що їх можна ігнорувати.

До теми Миколаїв обстрілювали "Смерчами": по місту є нерозірвані снаряди

Нагадаємо, що вночі 5 березня окупанти завдали близько 10 авіаударів по військовому аеродрому у містечку Старокостянтинів, що на Хмельниччині. У результаті обстрілу троє військовослужбовців були травмовані.

Щодо Черкащини – відомо, що російські окупанти мають намір захопити дамбу Канівської ГЕС.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.