У Хмельницькому внаслідок атаки "Шахідами" загинув рятувальник

Російські терористи вночі 27 лютого випустили по Україні дрони-камікадзе. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинув рятувальник.

Про це повідомив міський голова. Також Олександр Симчишин зазначив, що поранення отримали четверо людей.

До теми Нічна атака дронами: окупанти запустили по Україні понад десяток "Шахідів"

Загиблий Герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов'язку,

– зазначив Олександр Симчишин.

Також міський голова розповів, що наразі відомо про чотирьох поранених внаслідок російської атаки дронами. Окупанти пошкодили низку будівель. Рятувальники продовжують гасити пожежі.

Зауважимо, що про вибухи у Хмельницькому повідомляли близько 02:20.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника. Вічна пам'ять Герою.

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Що відомо про нічну атаку Росії

Вночі, з 23:00 і до ранку, окупанти застосували по території України 14 "Шахідів".

Росіяни завдали 3 ворожих удари по Хмельницькому.

На Київ росіяни запускали "Шахіди" двома хвилями. Попередньо, минулося без жертв та влучань. Сили ППО знищили всі 9 дронів-камікадзе.

У Повітряних Силах розповіли, що загалом за цю ніч наші воїни збили 11 Shahed. Їх ворог випускав з північного напрямку.

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіяни завдали ракетний удар по Мирнограді Донецької області. Пошкоджено садок та гараж.

У Нікополі на Дніпропетровщині стався артилерійський обстріл. Пошкоджено 6 будинків, автомобіль та лінію електропередач.

У Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля, зазначив Єрмак.

У Запорізькій ОВА повідомили, що вночі окупанти атакували обласний центр ракети С-300. Секретар міської ради зазначив, що зафіксовано два прильоти на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. На щастя, люди не постраждали. Окрім того, один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду, зазначили в ОВА.

По всій території України оголосили повітряну тривогу. Наразі є загроза російського удару "Кинджалами". Тож ні в якому разі не нехтуйте правилами безпеки та перебувайте в укритті.